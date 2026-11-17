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मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ियों ने दिया मंडलीय ट्रायल

Dimple Sirohi

Updated Tue, 17 Nov 2026 06:06 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 06:06 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ियों के मंडलीय ट्रायल आयोजित किए गए। इस दौरान महिला खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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