बागपत: मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टेंपो और कार में मारी टक्कर, छह घायल; 20 मिनट बाद भी न पहुंची एंबुलेंस
बागपत में मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टेंपो और कार को टक्कर मार दी। हादसे में छह लोग घायल हुए। आरोप है कि सूचना के 20 मिनट बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल ले जाना पड़ा।
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बागपत में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर क्रिस्तु ज्योति स्कूल के पास मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने गलत दिशा में जाकर सवारियों से भरे टेंपो और एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में दो बच्चों समेत छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को वाहनों से बाहर निकाला, लेकिन सूचना देने के करीब 20 मिनट बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद घायलों को ई-रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में टयोढ़ी निवासी सोफियान (10), अलीसा (12), उनकी ताई रुबीना और बुआ हसीना, टेंपो चालक वकील निवासी बड़ौत और विश्वनाथ निवासी अलीगढ़ घायल हो गए।
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शादी समारोह से लौट रहे थे परिवार के लोग
घायल रुबीना ने बताया कि वे सैदपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान क्रिस्तु ज्योति स्कूल के पास मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली गलत दिशा में आ गई और टेंपो व कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहनों से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का उपचार कराया गया। घायल विश्वनाथ की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
20 मिनट इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस
हादसे के बाद दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के लिए सूचना दी। आरोप है कि करीब 20 मिनट इंतजार के बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ देर तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।