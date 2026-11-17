शादी समारोह से लौट रहे थे परिवार के लोग

घायल रुबीना ने बताया कि वे सैदपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान क्रिस्तु ज्योति स्कूल के पास मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली गलत दिशा में आ गई और टेंपो व कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए।



स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहनों से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का उपचार कराया गया। घायल विश्वनाथ की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।