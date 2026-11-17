तेज हवा और खिली धूप के चलते मेरठ में प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली है। मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 182 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में रहा। वहीं बागपत का एक्यूआई 212, गाजियाबाद का 183 और मुजफ्फरनगर का 203 दर्ज किया गया।

पिछले दो दिनों से हवा चलने के कारण वातावरण में जमा प्रदूषित कणों का असर कुछ कम हुआ है। इससे लोगों को प्रदूषण से आंशिक राहत मिल रही है। हालांकि आसपास के जिलों में एक्यूआई का स्तर अब भी 200 के पार बना हुआ है।

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मौसम में भी धीरे-धीरे बदलाव दिखाई देने लगा है। दिन में तेज धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है, जबकि रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बढ़ रहा है। सुबह और देर शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है।

आने वाले दिनों में बढ़ सकता है ठंड का असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इसके साथ ही ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। मौसम में बदलाव का सिलसिला फिलहाल जारी रहने के आसार हैं।