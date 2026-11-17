फ्लैट के लिए दिए पांच लाख रुपये, चेक हुआ बाउंस

रजनी के अनुसार, आरोपियों ने यूरोपियन स्टेट के पास एक फ्लैट 28 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया था। इस पर सात अक्तूबर 2016 को उनके पति ने पांच लाख रुपये अग्रिम दे दिए। दो साल तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो जून 2018 में आरोपियों ने लिखित आश्वासन दिया कि अक्तूबर 2018 तक काम शुरू नहीं होने पर रकम दो प्रतिशत ब्याज के साथ लौटा दी जाएगी।



महिला का आरोप है कि बाद में आरोपियों ने पांच लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन मार्च 2019 में खाता बंद होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भी उन्हें रकम वापस नहीं मिली।