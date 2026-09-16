{"_id":"6aaa457d9ffb0334d500cc81","slug":"video-traders-protest-demolition-drive-at-meeruts-central-market-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण: व्यापारियों में रोष, बोले- आश्वासन के बाद भी चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कार्रवाई रोकने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भवनों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जताई। मौके पर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है।

... और पढ़ें