मेरठ सेंट्रल मार्केट में फिर गरजा बुलडोजर: शास्त्री नगर के कई इलाकों में बिजली गुल; सुबह से पानी को तरसे लोग

स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी

सुबह से बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरीपेशा लोगों के साथ ही गृहणियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बाजार में कुछ व्यापारी प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे

सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई के बीच बाजार के कुछ व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के आगे बैठे हैं। वहीं, महिलाएं मौके पर नहीं पहुंचीं।

मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा

कार्रवाई के दौरान मीडिया को कवरेज से रोके जाने की बात सामने आई। एसपी सिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। इसको लेकर मीडिया के लोग उनसे विरोध जता रहे हैं।