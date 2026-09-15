मेरठ: पल्लवपुरम में एसटीपी से क्लोरीन गैस का रिसाव, सांस लेना हुआ दूभर, मची भगदड़; 12 लोग अस्पताल में भर्ती

1 of 6 गैस रिसाव होने पर पानी का छिड़काव करते दमकलकर्मी। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied









पल्लवपुरम फेस-2 के एन पॉकेट स्थित आकांक्षा एंबिएंस कॉलोनी के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से मंगलवार को क्लोरीन गैस के रिसाव ने लोगों की सांसें थाम सी दीं। अचानक गैस की तेज बदबू आसपास के घरों में पहुंची तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। देखते ही देखते लोग बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों से बाहर निकलकर इधर-उधर भागने लगे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने माइक से लोगों को मास्क अथवा रुमाल से मुंह ढककर रखने और घरों में रहने की अपील की।

2 of 6 राहत कार्य करते दमकलकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

आकांक्षा एंबिएंस कॉलोनी के पास शाम करीब सवा सात बजे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से गैस रिसाव होने पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। बाहर मौजूद परिजनों को भी तत्काल फोन कर सुरक्षित स्थान पर जाने या घर लौटने के लिए कहा गया। कुछ परिवार बच्चों को लेकर क्षेत्र से दूर चले गए।

3 of 6 जांच करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

इस दौरान लोगों में गैस के प्रभाव को लेकर डर बना रहा। गैस रिसाव के बाद तबीयत बिगड़ने पर विशाल, दीपांशु, वंशी, आदित्य, अनिका, विक्रांत ढाका, वाणी और वान्या को एसडीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, राधे श्याम को फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा सीबी अस्पताल में भी दो लोगों को भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचे लोगों में गैस के संपर्क में आने के बाद परेशानी होने की बात सामने आई।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 अस्पताल पहुंचे विधायक और मेयर। - फोटो : अमर उजाला

पार्षद विक्रांत ढाका को आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आसपास के परिवारों में बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. एचएल सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ फेस दो में ही रहते हैं। शाम करीब सवा सात बजे गैस रिसाव हुआ। गैस की बदबू घरों तक पहुंचते ही लोग घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। उन्होंने बताया कि अचानक फैली बदबू के कारण लोगों में भय की स्थिति पैदा हो गई थी। उनकी बेटी वान्या भी अस्पताल में भर्ती है।



विज्ञापन

5 of 6 मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर। - फोटो : अमर उजाला