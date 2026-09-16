मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण LIVE: छह भवनों पर चला बुलडोजर, कार्रवाई जारी, भारी पुलिस फोर्स तैनात

11:43 AM, 16-Sep-2026 सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स ध्वस्त, व्यापारियों की अधिकारियों से वार्ता बेनतीजा



इधर, व्यापारियों ने अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है।

शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान एक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर बुलडोजर लगातार भवनों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है।इधर, व्यापारियों ने अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है।

11:23 AM, 16-Sep-2026 प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे व्यापारी, महिलाओं को पुलिस ने लौटाया सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई के बीच कुछ व्यापारी अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे हुए हैं। व्यापारी मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया गया कि सुबह कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंची थीं। पुलिस ने उन्हें वहां से वापस लौटा दिया। इसके बाद महिलाएं कार्रवाई स्थल से लौट गईं।

विज्ञापन

11:16 AM, 16-Sep-2026 मीडिया को कवरेज से रोका, एसपी सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को पुलिस ने मौके पर रोक दिया है। एसपी सिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई स्थल पर मीडिया की एंट्री और कवरेज को लेकर रोक लगाई जा रही है। मीडिया कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों से कवरेज की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे अभिभावक बच्चों को दूसरे रास्तों से लेकर गए।

10:56 AM, 16-Sep-2026 शास्त्रीनगर के कई सेक्टरों में बिजली गुल, सुबह से पानी को भी तरसे लोग सेंट्रल मार्केट में आवास एवं विकास परिषद की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके चलते शास्त्रीनगर के सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-3, सेक्टर-5, सेक्टर-6, सेक्टर-7 और आरटीओ रोड स्थित सेक्टर-9 समेत कई इलाकों में सुबह से बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ा। सुबह से बिजली और पानी नहीं आने से लोग परेशान हो उठे। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और गृहणियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

10:54 AM, 16-Sep-2026 सेटबैक कार्रवाई के विरोध में छह महीने से धरने पर महिलाएं मेरठ के शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना छह महीने से जारी है। 10 अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार 15 सितंबर को भी जारी रहा। मौसम की मार और लगातार गुजरते दिनों के बावजूद महिलाएं धरनास्थल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि जिस स्थान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वहां पर महिलाएं अभी नहीं पहुंची हैं।



छह महीने बाद भी नहीं टूटा हौसला

महिलाओं ने कहा कि छह महीने से लगातार धरना देने के बावजूद उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि उनकी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच रही है। महिलाओं का कहना है कि वे किसी विवाद या टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार को बचाने के लिए धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी। मेरठ के शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना छह महीने से जारी है। 10 अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार 15 सितंबर को भी जारी रहा। मौसम की मार और लगातार गुजरते दिनों के बावजूद महिलाएं धरनास्थल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि जिस स्थान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वहां पर महिलाएं अभी नहीं पहुंची हैं।महिलाओं ने कहा कि छह महीने से लगातार धरना देने के बावजूद उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि उनकी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच रही है। महिलाओं का कहना है कि वे किसी विवाद या टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार को बचाने के लिए धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी।

10:44 AM, 16-Sep-2026 यह है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 44 संपत्तियों को सील किया गया था। इनमें व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, मिठाई की दुकान, ज्वैलरी शोरूम, डेयरी और सैलून आदि शामिल हैं।



14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आवास विकास परिषद ने संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्वयं ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए थे। अब परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है।



21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में देनी है रिपोर्ट

सेंट्रल मार्केट प्रकरण में पुलिस प्रशासन और आवास विकास परिषद को 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसी से पहले बुधवार को छह भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

10:37 AM, 16-Sep-2026 रात में ही पहुंचा बुलडोजर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जेसीबी और बुलडोजर रात में ही पहुंचा दिए गए थे। पुलिस प्रशासन ने भी रात में ही ड्यूटी लगा दी थी। आवास विकास परिषद के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।



आला अधिकारियों ने बनाई कार्रवाई की रणनीति

मंगलवार देर रात पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को मामले की सुनवाई से पहले आदेश के अनुपालन की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की योजना इसी के तहत तैयार की गई।