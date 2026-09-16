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मेरठ में एयर शो: सूर्य किरण टीम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, 19 और 20 सितंबर को आसमान में दिखेगा रोमांच

Wed, 16 Sep 2026 12:32 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 16 Sep 2026 12:32 PM IST
सार

मेरठ में 19 और 20 सितंबर को होने वाले एयर शो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने मोहिउद्दीनपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

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Meerut Air Show: Surya Kiran Team Inspects Venue Ahead of September 19-20 Show
सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, भारतीय वायुसेना - फोटो : सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, एक्स हैंडल

मेरठ में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 19 और 20 सितंबर को मेरठ के आसमान में रोमांचक उड़ानों का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो स्थल का निरीक्षण किया। यह एयर शो भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रस्ताव पर आयोजित किया जा रहा है।


 

Meerut Air Show: Surya Kiran Team Inspects Venue Ahead of September 19-20 Show
सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, भारतीय वायुसेना - फोटो : सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, एक्स हैंडल

नौ हॉक एमके-132 विमानों के साथ उड़ान भरेगी टीम
वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम को एशिया में एकमात्र नौ-एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम होने का गौरव प्राप्त है। ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (एसयू-30 एमकेआई पायलट) के नेतृत्व में यह टीम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नौ लाल और सफेद हॉक एमके 132 एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरेगी। एयर शो के दौरान दर्शक हवा में शानदार लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और टीम के डीएनए मैनूवर का गवाह बनेंगे।

Meerut Air Show: Surya Kiran Team Inspects Venue Ahead of September 19-20 Show
सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, भारतीय वायुसेना - फोटो : सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, एक्स हैंडल

स्वदेशी स्मोक पॉड्स होंगे आकर्षण
एयर शो का मुख्य आकर्षण नासिक स्थित वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो की ओर से विकसित स्वदेशी स्मोक पॉड्स होंगे। इनकी मदद से हॉक जेट्स आसमान को राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग की छटा से सराबोर कर देंगे।

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Meerut Air Show: Surya Kiran Team Inspects Venue Ahead of September 19-20 Show
सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, भारतीय वायुसेना - फोटो : सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, एक्स हैंडल

मेरठ के तीन अधिकारी टीम में शामिल
इस एयर शो की टीम के सदस्यों में मेरठ निवासी स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह और स्क्वाड्रन लीडर शरद गोयल शामिल हैं। मंगलवार को वायुसेना की टीम ने भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह के साथ परतापुर क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर में होने वाले एयर शो स्थल का निरीक्षण किया।

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Meerut Air Show: Surya Kiran Team Inspects Venue Ahead of September 19-20 Show
सूर्यकिरण टीम ने हॉक विमानों से विभिन्न एरोबेटिक करतब दिखाए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ में होगा यह सबसे अनूठा शो : डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी
सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि मेरठ में अपनी तरह का यह पहला अनूठा एयर शो है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने एयर शो किया था। उन्होंने 13 मई को मेरठ में सूर्य किरण विमानों द्वारा एयर शो कराने का प्रस्ताव दिया था। इसे आठ सितंबर को मंजूरी मिली। उन्हें सोमवार को ही वायुसेना से एयर शो की आधिकारिक जानकारी मिली है।

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