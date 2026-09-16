मेरठ में एयर शो: सूर्य किरण टीम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, 19 और 20 सितंबर को आसमान में दिखेगा रोमांच

1 of 6 सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, भारतीय वायुसेना - फोटो : सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम, एक्स हैंडल







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मेरठ में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 19 और 20 सितंबर को मेरठ के आसमान में रोमांचक उड़ानों का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो स्थल का निरीक्षण किया। यह एयर शो भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रस्ताव पर आयोजित किया जा रहा है।

Season 2026 starts 19 Sep 2026. Guess the city. Are you ready? pic.twitter.com/aLsCN8yqxs — Suryakiran Aerobatic Team (@Suryakiran_IAF) August 28, 2026

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नौ हॉक एमके-132 विमानों के साथ उड़ान भरेगी टीम

वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम को एशिया में एकमात्र नौ-एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम होने का गौरव प्राप्त है। ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (एसयू-30 एमकेआई पायलट) के नेतृत्व में यह टीम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नौ लाल और सफेद हॉक एमके 132 एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरेगी। एयर शो के दौरान दर्शक हवा में शानदार लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और टीम के डीएनए मैनूवर का गवाह बनेंगे।

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स्वदेशी स्मोक पॉड्स होंगे आकर्षण

एयर शो का मुख्य आकर्षण नासिक स्थित वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो की ओर से विकसित स्वदेशी स्मोक पॉड्स होंगे। इनकी मदद से हॉक जेट्स आसमान को राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग की छटा से सराबोर कर देंगे।

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मेरठ के तीन अधिकारी टीम में शामिल

इस एयर शो की टीम के सदस्यों में मेरठ निवासी स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह और स्क्वाड्रन लीडर शरद गोयल शामिल हैं। मंगलवार को वायुसेना की टीम ने भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह के साथ परतापुर क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर में होने वाले एयर शो स्थल का निरीक्षण किया।

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5 of 6 सूर्यकिरण टीम ने हॉक विमानों से विभिन्न एरोबेटिक करतब दिखाए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी