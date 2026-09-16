मेरठ के सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, भारी पुलिस बल के बीच इलाका सील

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मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बुधवार तड़के छह भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सुबह सेंट्रल मार्केट की सभी सीमाओं को बैरिकेड लगाकर सील किया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान एडीएम सिटी, एसपी सिटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आवास विकास विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कराई गई।

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