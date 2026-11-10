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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The way gifts are given on Bhai Dooj is changing; there is a growing preference for gift hampers and personalized presents, alongside traditional sweets.

Meerut: भाई दूज पर बदल रहा गिफ्ट देने का अंदाज, मिठाई के साथ गिफ्ट हैंपर और पर्सनलाइज्ड तोहफों की बढ़ी पसंद

Tue, 10 Nov 2026 11:58 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:58 PM IST
The way gifts are given on Bhai Dooj is changing; there is a growing preference for gift hampers and personalized presents, alongside traditional sweets.
मेरठ। भाई-बहन के रिश्ते के त्योहार भाई दूज के दिन के लिए भाइयों ने बाजारों से बहनों के लिए खूब खरीदारी की है। भाई बहनों के लिए तिलक और मिठाई के साथ खास तोहफे भी खरीद रहे हैं। इस बार उपहार देने के तरीके में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां भाई दूज पर मिठाई, नारियल और सूखे मेवे देने का चलन अधिक था, वहीं अब लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार गिफ्ट चुन रहे हैं। कोई बहन के लिए परफ्यूम और घड़ी खरीद रहा है तो कोई कपड़े, वॉलेट, चॉकलेट और गिफ्ट हैंपर पसंद कर रहा है। बाजार में तैयार गिफ्ट पैक के साथ ही पर्सनलाइज्ड गिफ्ट की भी मांग है। इनमें नाम लिखे मग, फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड कुशन और चॉकलेट बॉक्स शामिल हैं। कुछ भाई अपनी बहनों के लिए उनकी पसंद की चीजें खरीद रही हैं। वहीं, कई लोग मिठाई के साथ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन तैयार करा रहे हैं। गिफ्ट की कीमत भी बजट के अनुसार रखी जा रही है। छोटे गिफ्ट पैक से लेकर महंगे गिफ्ट हैंपर तक विकल्प मौजूद हैं।
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