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मेरठ। पुलिस लाइन के ग्राउंड में नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा हवाई हमले के दौरान ब्लैक आउट के बाद जगह जगह हुए नुकसान और घायल लोगों के बचाव कार्य को लेकर मॉक एक्सरसाइज़ हुई, जिसमें हवाई हमला होते ही सायरन बजा। इस दौरान पूरा परिसर ब्लैक आउट में तब्दील हो गया और रिहर्सल कर रहे सिविल डिफेंस के वालंटियर्स, NCC कैडेट्स और पुलिसकर्मी ज़मीन पर लेट गए। ठीक 5 मिनट बाद जब हवाई हमला रुका तो एक और सायरन बना, ग्रीन सिग्नल के साथ सभी वालंटियर्स ने हमले के दौरान घायल हुए लोगों का बचाव कार्य तेज़ गति के साथ शुरू कर दिया। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के दौरान जगह जगह लगी आग को तत्परता के साथ बुझाया गया। बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान डीएम डॉ वीके सिंह, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

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