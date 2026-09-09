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Meerut: बाबा मनोहरनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण छठी महोत्सव, महिलाओं ने गाए भजन

Pratyush Sharma

Updated Wed, 09 Sep 2026 09:58 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 09:58 PM IST







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मेरठ। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्ठमी का छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों से पूरा मंदिर परिसर कृष्णमय की भक्ति से सराबोर कर दिया। ... और पढ़ें

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