व्यापारी की हत्या: दंपती ने दीपेंद्र पर हथौड़े और चाकू से किए 15 वार, अवैध संबंध व अश्लील वीडियो बना कारण

बड़ौत नगर की खत्री गढ़ी में बाजार पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान करने वाले शिकोहपुर के दीपेंद्र (35) की सामने ही चाय की दुकान करने वाले राहुल व उसकी पत्नी सोनिया ने बुधवार सुबह हत्या कर दी। हथौड़े और चाकू से 15 वार दीपेंद्र पर किए गए। दुकानदार के परिजनों ने उधार दिए हुए दो लाख रुपये वापस मांगने पर हत्या करने की बात कही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अनैतिक संबंधों को लेकर वारदात होना सामने आया है।
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हत्या के बाद मौके पर लगी भीड़।
- फोटो : अमर उजाला
शिकोहपुर के रहने वाले सतेंद्र ने बताया कि उसका भाई दीपेंद्र खत्री गढ़ी में डेढ़ साल से अपने साथी विकास के साथ इलेक्ट्र्रॉनिक्स सामान की दुकान करता था। बुधवार सुबह करीब आठ बजे दीपेंद्र ने दुकान खोली। उसके सामने बड़ौत की नई बस्ती का राहुल व उसकी पत्नी सोनिया चाय की दुकान करते थे। उन्होंने दीपेंद्र से पहले ही सुबह दुकान खोल रखी थी।
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मौके पर जांच करती पुलिस।
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बताया कि दीपेंद्र से राहुल व उसकी पत्नी ने दो लाख रुपये कई महीने पहले उधार लिए थे। उन रुपयों को वापस मांगने पर वह दीपेंद्र के साथ झगड़ा करते थे और उसको मारने की धमकी दी थी। उसके अनुसार, बुधवार को दो लाख रुपये मांगने पर उनके बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद राहुल ने दीपेंद्र के सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जिससे वह जमीन पर गिर गया। सोनिया ने भी चाकू से उसकी पीठ, सीने व सिर में कई वार किए।
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भाई का शव देखकर विलाप करती बहन।
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सोनिया चिल्लाकर बोली- ये बचना नहीं चाहिए
सतेंद्र के अनुसार, वहां लोगों ने उसे बताया कि सोनिया चिल्लाकर पति से कह रही थी कि इसको मारो, यह बचना नहीं चाहिए। घटना को अंजाम देने के बाद दुकान बंद कर बाइक से जाने लगे तो गली में मौजूद भीड़ ने दोनों को घेर लिया। तभी बाजार चौकी से पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर हत्यारोपी दंपती को लोगों की मदद से पकड़ लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा व चाकू बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
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इसी हथौड़े से की हत्या।
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परिवार में पत्नी और 12 साल का बेटा
मृतक के परिजन भी सूचना मिलने पर वहां पहुंच गए। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी जांच करके साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं घटना के बाद बुधवार को आसपास की दुकानें बंद रहीं। मृतक दो भाई-बहनों में बड़ा था। परिवार में पत्नी सोनिया व 12 साल का बेटा अंश है।