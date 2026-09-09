व्यापारी की हत्या: दंपती ने दीपेंद्र पर हथौड़े और चाकू से किए 15 वार, अवैध संबंध व अश्लील वीडियो बना कारण

1 of 6 दीपेंद्र की फाइल फोटो। दंपती ने की हत्या। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied





बड़ौत नगर की खत्री गढ़ी में बाजार पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान करने वाले शिकोहपुर के दीपेंद्र (35) की सामने ही चाय की दुकान करने वाले राहुल व उसकी पत्नी सोनिया ने बुधवार सुबह हत्या कर दी। हथौड़े और चाकू से 15 वार दीपेंद्र पर किए गए। दुकानदार के परिजनों ने उधार दिए हुए दो लाख रुपये वापस मांगने पर हत्या करने की बात कही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अनैतिक संबंधों को लेकर वारदात होना सामने आया है।

2 of 6 हत्या के बाद मौके पर लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला

शिकोहपुर के रहने वाले सतेंद्र ने बताया कि उसका भाई दीपेंद्र खत्री गढ़ी में डेढ़ साल से अपने साथी विकास के साथ इलेक्ट्र्रॉनिक्स सामान की दुकान करता था। बुधवार सुबह करीब आठ बजे दीपेंद्र ने दुकान खोली। उसके सामने बड़ौत की नई बस्ती का राहुल व उसकी पत्नी सोनिया चाय की दुकान करते थे। उन्होंने दीपेंद्र से पहले ही सुबह दुकान खोल रखी थी।



3 of 6 मौके पर जांच करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

बताया कि दीपेंद्र से राहुल व उसकी पत्नी ने दो लाख रुपये कई महीने पहले उधार लिए थे। उन रुपयों को वापस मांगने पर वह दीपेंद्र के साथ झगड़ा करते थे और उसको मारने की धमकी दी थी। उसके अनुसार, बुधवार को दो लाख रुपये मांगने पर उनके बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद राहुल ने दीपेंद्र के सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जिससे वह जमीन पर गिर गया। सोनिया ने भी चाकू से उसकी पीठ, सीने व सिर में कई वार किए।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 भाई का शव देखकर विलाप करती बहन। - फोटो : अमर उजाला

सोनिया चिल्लाकर बोली- ये बचना नहीं चाहिए

सतेंद्र के अनुसार, वहां लोगों ने उसे बताया कि सोनिया चिल्लाकर पति से कह रही थी कि इसको मारो, यह बचना नहीं चाहिए। घटना को अंजाम देने के बाद दुकान बंद कर बाइक से जाने लगे तो गली में मौजूद भीड़ ने दोनों को घेर लिया। तभी बाजार चौकी से पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर हत्यारोपी दंपती को लोगों की मदद से पकड़ लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा व चाकू बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।



विज्ञापन

5 of 6 इसी हथौड़े से की हत्या। - फोटो : अमर उजाला