मेरठ: खेत की पैमाइश के नाम पर 30 हजार रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

मेरठ सदर तहसील में खेत की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगने वाले कानूनगो धर्मपाल सिंह को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को 30 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तहसील सदर में कानूनगो के पद पर तैनात है। आरोप है कि वह आलमपुर निवासी दलसिंह से खेत की पैमाइश कराने के नाम पर कई दिनों से रिश्वत की मांग कर रहा था।

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