{"_id":"6aa1a6701656aa3d26017c92","slug":"meerut-400-kg-of-explosives-seized-in-lala-ka-bazar-and-kesarganj-brought-for-manufacturing-firecracker-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: मेरठ में 400 किलो विस्फोटक बरामद, यह था मंसूबा; लाला का बाजार के अलावा केसरगंज और रोहटा में छापा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए मेरठ में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री आ गई है। बुधवार को पुलिस ने शहर में रेलवे रोड थाना क्षेत्र के केसर गंज और देहली गेट थाना क्षेत्र के लाला का बाजार में छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक मिश्रण बरामद किया। इस सामग्री का प्रयोग दिवाली के लिए पटाखे बनाने में किया जाना था।

पुलिस ने विस्फोटक सामग्री मंगाने वाले गौरव मोहन निवासी 56 केसरगंज मंडी गेट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, यदि यह विस्फोटक किसी हादसे की चपेट में आता तो आसपास के इलाके के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। पूछताछ में गौरव ने बताया कि पटाखा बनाने के लिए यह सामग्री मंगाई गई थी।



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एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक बड़ी मात्रा में पहुंचाया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों को अलग-अलग लोकेशन पर लगाया गया। जांच के दौरान दो ठिकाने सामने आए। एक लोकेशन देहलीगेट के लाला का बाजार की थी, जबकि दूसरी रेलवे रोड क्षेत्र की। बुधवार को सीओ सदर देहात सुधीर सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने लाला का बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स को घेर लिया।



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