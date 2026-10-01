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राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर आरएएफ जवान ने अमर उजाला फाउंडेशन के अभियान को बताया देश सेवा

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 05:32 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 05:32 PM IST







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मेरठ के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान अभियान में आरएएफ के कमांडेंट शिवम कौशिक ने रक्तदान किया। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान देश सेवा का ही एक रूप है और इससे कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ... और पढ़ें

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