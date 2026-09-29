{"_id":"6abb9290680fff481709d952","slug":"video-police-on-alert-in-meeruts-kesarganj-after-hanuman-chalisa-announcement-hindu-outfit-leader-detained-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: केसरगंज में हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद पुलिस अलर्ट, हिंदू संगठन नेता सचिन सिरोही ने लगाए आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। मंडी गेट पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किया गया है और पुलिस बल तैनात है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को पुलिस ने नजरबंद किया। सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि 29 सितंबर को उनका कोई कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को रात तक परेशान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की ओर से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल और गश्त बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई है।

... और पढ़ें