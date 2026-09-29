यूपी: भाजपा ने एमएलसी दिनेश गोयल को स्नातक सीट से फिर बनाया उम्मीदवार, शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा को टिकट

पहले पांच प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी थी

भाजपा ने इससे पहले पांच सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें लखनऊ स्नातक से अवनीश कुमार सिंह, आगरा स्नातक से डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक से हरि सिंह ढिल्लो, लखनऊ शिक्षक से उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक से श्रीचंद शर्मा शामिल हैं। छह नए नामों की घोषणा के साथ भाजपा ने इन 11 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची पूरी कर दी है।



23 अक्टूबर को होगा मतदान

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तारीख छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तारीख नौ अक्टूबर है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।