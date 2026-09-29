यूपी: भाजपा ने एमएलसी दिनेश गोयल को स्नातक सीट से फिर बनाया उम्मीदवार, शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा को टिकट
शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक सीट से वर्तमान एमएलसी दिनेश गोयल को फिर उम्मीदवार बनाया है। शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा को टिकट मिला है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने छह और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें तीन स्नातक और तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मेरठ स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी दिनेश गोयल को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसी स्नातक से केदारनाथ सिंह और इलाहाबाद-झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर को टिकट दिया गया है।
मेरठ से दिनेश गोयल को फिर टिकट
भाजपा ने मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिनेश गोयल को प्रत्याशी बनाया है। गोयल इस सीट से मौजूदा एमएलसी हैं। उनके नाम के ऐलान के साथ मेरठ स्नातक सीट को लेकर भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो गई है।
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दोनों मौजूदा एमएलसी पर जताया भरोसा
भाजपा ने मेरठ-सहारनपुर खंड की स्नातक सीट से वर्तमान एमएलसी दिनेश गोयल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, शिक्षक सीट से वर्तमान एमएलसी श्रीचंद शर्मा को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। दोनों प्रत्याशियों के दोबारा मैदान में उतरने से भाजपा ने मौजूदा एमएलसी पर ही भरोसा जताया है।
2020 में दोनों ने जीता था चुनाव
वर्ष 2020 के एमएलसी चुनाव में शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा ने माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के ओमप्रकाश शर्मा को हराकर जीत हासिल की थी। ओमप्रकाश शर्मा इस सीट से लगातार आठ बार चुनाव जीत चुके थे। वहीं, स्नातक सीट पर भाजपा के दिनेश गोयल ने शर्मा गुट के हेम सिंह पुंडीर को हराया था।
शिक्षक संघ भी जुटे तैयारी में
पिछले चुनाव के बाद से शिक्षक संघ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार शिक्षक और स्नातक सीट के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित
भाजपा की ओर से घोषित छह प्रत्याशियों में तीन स्नातक और तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार हैं। उपलब्ध ताजा रिपोर्ट के अनुसार सूची इस प्रकार है:
भाजपा के छह प्रत्याशियों की सूची
|निर्वाचन क्षेत्र
|भाजपा प्रत्याशी
|मेरठ स्नातक
|दिनेश गोयल
|वाराणसी स्नातक
|केदारनाथ सिंह
|इलाहाबाद-झांसी स्नातक
|अशोक कुमार राठौर
|वाराणसी शिक्षक
|डॉ. प्रमोद मिश्रा
|आगरा शिक्षक
|इंजीनियर हरि किशोर तिवारी
|गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक
|ध्रुव त्रिपाठी
पहले पांच प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी थी
भाजपा ने इससे पहले पांच सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें लखनऊ स्नातक से अवनीश कुमार सिंह, आगरा स्नातक से डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक से हरि सिंह ढिल्लो, लखनऊ शिक्षक से उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक से श्रीचंद शर्मा शामिल हैं। छह नए नामों की घोषणा के साथ भाजपा ने इन 11 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची पूरी कर दी है।
23 अक्टूबर को होगा मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तारीख छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तारीख नौ अक्टूबर है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।