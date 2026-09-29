गजाला हत्याकांड: साली को ज्यादा दहेज मिला तो आगबबूला हुआ जीजा, पत्नी को दी खाैफनाक माैत, गिरफ्तार

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छोटी बहन की शादी में मायके आई थी गजाला

नानौता थाना क्षेत्र के मोहल्ला चाहमंजिली कोट निवासी गजाला (32) की शादी वर्ष 2012 में शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के महमूदपुर निवासी इरफान के साथ हुई थी। गजाला अपनी छोटी बहन नीलोफर की 21 सितंबर को हुई शादी में शामिल होने के लिए पति के साथ मायके आई थी।





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कमरे में हुआ विवाद, उस्तरे से किया हमला

24 सितंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे गजाला और उसका पति मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार, विवाद के बाद इरफान ने उस्तरे से गजाला के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपने गले पर भी उस्तरे से वार कर लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया।





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साली को ज्यादा दहेज देने से था नाराज

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ससुराल वालों ने छोटी बहन की शादी में उसे ज्यादा दहेज दिया था। इस बात को लेकर वह अपनी पत्नी को उलाहना देता था। पुलिस के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके अलावा पति-पत्नी में पहले भी छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था।

