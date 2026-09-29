नीला ड्रम केस: भरोसे को रक्त-रंजित करने वाली वारदात में कल आ सकता है फैसला, सौरभ के मां-भाई ने कही ये बात

बेटी को लेकर भी परिवार ने कही बात

रेनू देवी का कहना है कि सौरभ की बेटी पीहू को मुस्कान के घरवाले अपने साथ ले गए थे और वे उसे परिवार को देना नहीं चाहते। जेल में जन्म लेने वाली दूसरी बेटी को लेकर भी उन्होंने साहिल के संबंध में दावा किया।



रेनू देवी के अनुसार साहिल ने जेल में अन्य बंदियों से कहा था कि वे चाचा बन गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें मिठाई खिलाने की बात कही थी। परिवार का दावा है कि साहिल ने बच्ची को अपनी बेटी बताया था।