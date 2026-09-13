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Meerut: कंकरखेड़ा के जंगेठी में गोकशी पर फूटा आक्रोश, रिपोर्ट दर्ज न होने पर बजरंग दल ने किया थाने का घेराव
मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगेठी में गोकशी का एक गंभीर मामला सामने आया है। किसान भूपेंद्र के खेत में गोवंशों के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। सुबह ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अवशेषों को जम़ीन में दबवा दिया। आरोप है कि शाम तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सूचना पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जब घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें कई अन्य अवशेष भी मिले। जिसके बाद कार्यकर्ता कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिलिपि सौंपने की मांग की। बजरंग दल का आरोप है कि थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से अनुचित व्यवहार किया और मामले को टालते रहे। थाना प्रभारी के इस रवैये से क्षुब्ध होकर कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना दे दिया और अन्य कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया। कार्यकर्ताओं के अनुसार, थाना प्रभारी द्वारा पांच मिनट में रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया गया था, किंतु शाम सात बजे तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में उग्र कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की।
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