{"_id":"6ace764bc4e90adb54053904","slug":"video-mission-shakti-abhiyan-ncc-cadets-and-women-traffic-police-personnel-gave-the-message-of-following-traffic-rules-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिशन शक्ति अभियान: एनसीसी कैडेट्स और महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दिया यातायात नियमों के पालन का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत मंगलवार को ट्रैफिक विभाग की ओर से यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स और महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने साकेत चौराहे पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस में लोग अपने साथ दूसरे की भी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, जिसमें पुलिस वाहन चालक को बिना वारंट के भी हिरासत में ले सकती है। इसके साथ ही अन्य यातायात नियमों के बारे में बताते हुए उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और महिला पुलिस ट्रैफिक कर्मियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई।

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