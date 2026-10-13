वेस्ट यूपी से खास खबरें: नीला ड्रम हत्याकांड में कल सजा पर टिकी निगाहें, चोरी के शक में युवक की पिटाई

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वेस्ट यूपी की बड़ी खबरों में मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में सजा पर निगाहें, सेंट्रल मार्केट सीलिंग का खतरा, युवक को खंभे से बांधने का मामला, मुजफ्फरनगर मुठभेड़, बॉक्सिंग और क्रिकेट प्रतियोगिताएं, बागपत में सड़क सुरक्षा अभियान और किसानों का धरना शामिल हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को अपराध, कारोबार, खेल और जनसमस्याओं से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आईं। मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हैं। वहीं, सेंट्रल मार्केट प्रकरण में व्यापारियों की चिंता बढ़ी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि मेरठ में चोरी के शक में युवक को बिजली के खंभे से बांधने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं, यातायात जागरूकता अभियान और किसान-आशा वर्कर आंदोलनों से जुड़ी खबरें भी चर्चा में रहीं। विज्ञापन



मेरठ: नीला ड्रम हत्याकांड में सजा पर निगाहें, सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग

देशभर में चर्चित मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में दोषी करार दिए जा चुके मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर इंतजार है। सौरभ राजपूत के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की है। विज्ञापन



जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों दोषी कम बोल रहे हैं और एकांत में रहने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्कान को अपनी बेटी पीहू से मुलाकात की चिंता भी सता रही है। मामले में सजा को लेकर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देशभर में चर्चित मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में दोषी करार दिए जा चुके मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर इंतजार है। सौरभ राजपूत के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की है।जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों दोषी कम बोल रहे हैं और एकांत में रहने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्कान को अपनी बेटी पीहू से मुलाकात की चिंता भी सता रही है। मामले में सजा को लेकर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विज्ञापन विज्ञापन

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मेरठ: सेंट्रल मार्केट प्रकरण से व्यापारियों की बढ़ी चिंता, 24 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान

मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। खबर के मुताबिक, मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन ए में आने वाली 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई का खतरा बताया जा रहा है। उल्देपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात सामने आई है।



इस मामले में संयुक्त व्यापार संघ के एक गुट ने 24 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जबकि दूसरे गुट ने कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे मामले को लेकर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे।



मेरठ: चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधा, चार लोगों पर मुकदमा

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में चोरी के शक में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।



वायरल वीडियो में युवक लोगों से बचाने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। युवक का कहना है कि वह लघुशंका के लिए खाली पड़ी इमारत में गया था, जहां लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में पांच आरोपी गिरफ्तार, एक घायल

मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी फायरिंग मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जौली नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आर्यन उर्फ सावन घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।



गिरफ्तार आरोपियों में बादल कुमार, निखिल उर्फ फाटा, हार्दिक सहरावत और आशीष कुमार शामिल हैं। पुलिस ने एक पिस्टल, एक मस्कट, दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो बरामद की है।



मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता, फ्लाईवेट मुकाबले में बरेली के खिलाड़ी की जीत

मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के फ्लाईवेट मुकाबले में बरेली के बॉक्सर ने सहारनपुर के खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की।



प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान दर्शकों ने तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।



मेरठ: विक्टोरिया पार्क में सीके नायडू टूर्नामेंट शुरू, महाराष्ट्र ने की बल्लेबाजी

मेरठ के विक्टोरिया पार्क में मंगलवार सुबह सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुए मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।



सुबह दस बजे तक महाराष्ट्र की टीम सात ओवर में 10 रन बनाकर खेल रही थी। उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। शुरुआती ओवरों में महाराष्ट्र की टीम रन बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई।

