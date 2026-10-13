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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   West UP News Today: Neela Drum Murder Case Sentencing, Meerut Market Sealing Row

वेस्ट यूपी से खास खबरें: नीला ड्रम हत्याकांड में कल सजा पर टिकी निगाहें, चोरी के शक में युवक की पिटाई

Tue, 13 Oct 2026 05:35 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 13 Oct 2026 05:35 PM IST
सार

वेस्ट यूपी की बड़ी खबरों में मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में सजा पर निगाहें, सेंट्रल मार्केट सीलिंग का खतरा, युवक को खंभे से बांधने का मामला, मुजफ्फरनगर मुठभेड़, बॉक्सिंग और क्रिकेट प्रतियोगिताएं, बागपत में सड़क सुरक्षा अभियान और किसानों का धरना शामिल हैं।

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West UP News Today: Neela Drum Murder Case Sentencing, Meerut Market Sealing Row
Meerut बुलेटिन में प्रमुख खबरों पर नज़र, मेरठ समेत आसपास के शहरों के बड़े अपडेट्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को अपराध, कारोबार, खेल और जनसमस्याओं से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आईं। मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हैं। वहीं, सेंट्रल मार्केट प्रकरण में व्यापारियों की चिंता बढ़ी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि मेरठ में चोरी के शक में युवक को बिजली के खंभे से बांधने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं, यातायात जागरूकता अभियान और किसान-आशा वर्कर आंदोलनों से जुड़ी खबरें भी चर्चा में रहीं।

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मेरठ: नीला ड्रम हत्याकांड में सजा पर निगाहें, सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग
देशभर में चर्चित मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में दोषी करार दिए जा चुके मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर इंतजार है। सौरभ राजपूत के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की है।
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जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों दोषी कम बोल रहे हैं और एकांत में रहने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्कान को अपनी बेटी पीहू से मुलाकात की चिंता भी सता रही है। मामले में सजा को लेकर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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मेरठ: सेंट्रल मार्केट प्रकरण से व्यापारियों की बढ़ी चिंता, 24 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान
मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। खबर के मुताबिक, मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन ए में आने वाली 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई का खतरा बताया जा रहा है। उल्देपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात सामने आई है।

इस मामले में संयुक्त व्यापार संघ के एक गुट ने 24 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जबकि दूसरे गुट ने कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे मामले को लेकर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे।

मेरठ: चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधा, चार लोगों पर मुकदमा
मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में चोरी के शक में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

वायरल वीडियो में युवक लोगों से बचाने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। युवक का कहना है कि वह लघुशंका के लिए खाली पड़ी इमारत में गया था, जहां लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में पांच आरोपी गिरफ्तार, एक घायल
मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी फायरिंग मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जौली नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आर्यन उर्फ सावन घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में बादल कुमार, निखिल उर्फ फाटा, हार्दिक सहरावत और आशीष कुमार शामिल हैं। पुलिस ने एक पिस्टल, एक मस्कट, दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो बरामद की है।

मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता, फ्लाईवेट मुकाबले में बरेली के खिलाड़ी की जीत
मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के फ्लाईवेट मुकाबले में बरेली के बॉक्सर ने सहारनपुर के खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की।

प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान दर्शकों ने तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

मेरठ: विक्टोरिया पार्क में सीके नायडू टूर्नामेंट शुरू, महाराष्ट्र ने की बल्लेबाजी
मेरठ के विक्टोरिया पार्क में मंगलवार सुबह सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुए मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।

सुबह दस बजे तक महाराष्ट्र की टीम सात ओवर में 10 रन बनाकर खेल रही थी। उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। शुरुआती ओवरों में महाराष्ट्र की टीम रन बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई।
 

बागपत: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने संभाली यातायात व्यवस्था, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए किया जागरूक
बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर मंगलवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने यातायात पुलिसकर्मी बनकर वाहन चालकों को जागरूक किया। कक्षा 10, 11 और 12 की छात्राओं को पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों की जानकारी दी।

इसके बाद छात्राओं ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। अभियान का उद्देश्य छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और वाहन चालकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा।

सरधना: आशा वर्करों का प्रदर्शन
सरधना में आशा वर्करों ने मानदेय और भत्ते बढ़ाने की मांग उठाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उत्तर प्रदेश आशा कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी आशा वर्करों और संगिनियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएचसी अधिकारियों को सौंपकर प्रोत्साहन राशि और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वर्ष 2006 से कम मानदेय पर काम कर रही हैं। महंगाई बढ़ने के बावजूद प्रोत्साहन राशि में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से उनकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में निभाई जा रही जिम्मेदारियों के अनुरूप भुगतान और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की।

शामली:  किसानों का अनिश्चितकालीन धरना
शामली में भाकियू टिकैत ने डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों ने थानाभवन शुगर मिल से बकाया गन्ना भुगतान कराने, बिजली बिलों में कथित गड़बड़ी की जांच और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग उठाई।

भाकियू जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि गन्ना भुगतान में देरी से किसान आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने गलत बिजली बिलों में सुधार और प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। भाकियू पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा।
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