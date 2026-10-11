{"_id":"6acb6f64a88b311e7f09e10b","slug":"video-meerut-weather-changes-due-to-strong-winds-hailstorm-and-rain-temperature-drops-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: तेज हवा, ओलावृष्टि और बारिश से बदला मौसम, तापमान में गिरावट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम के कारण आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। मौसम में आए इस बदलाव से शहर के वातावरण में ठंडक महसूस की गई।

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