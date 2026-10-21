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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Traders to stage major protest on November 15; Ravindra Gurjar issues warning after senior officials fail to attend meeting

Meerut: 15 नवंबर को व्यापारियों का बड़ा आंदोलन, रविंद्र गुर्जर ने दी चेतावनी, बैठक में नहीं पहुंचे उच्चाधिकारी

Wed, 21 Oct 2026 10:02 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:02 PM IST
Meerut: Traders to stage major protest on November 15; Ravindra Gurjar issues warning after senior officials fail to attend meeting
संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति की बैठक में उच्चाधिकारियों के ना पहुंचने पर व्यापारियों ने रोष फैल गया। वहीं बैठक में समस्याओं का हल ना निकलने पर रविंद्र गुर्जर ने चेतावनी देते हुए 24 अक्तूबर को होने वाले आंदोलन को अब 15 नवंबर को करने का ऐलान किया है। रविंद्र गुर्जर ने एमडीए और आवास विकास अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 तारीख से पहले व्यापारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है, तो अधिकारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा।
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