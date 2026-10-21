प्रमोद हत्याकांड: कातिल पत्नी का कबूलनामा, शराब में नशे की गोलियां मिलाईं, प्रेमी से कराई किसान पति की हत्या

पहले चार ग्रामीणों पर जताया गया था हत्या का शक

प्रमोद का शव मिलने के बाद उसके भाई विनोद ने गांव के पंकज, राहुल, अंकित और मुकेश पर हत्या का शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विनोद के अनुसार, कई महीने पहले बच्चों के बीच खेलने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय प्रमोद ने बीच-बचाव कराया था, जिस पर पंकज ने उसे मारने की धमकी दी थी।



हालांकि, पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही थी। बाद में उर्मिला और सिकंदर की बातचीत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और मामले का खुलासा करने का दावा किया।



बेटों ने की आरोपियों के एनकाउंटर की मांग

किसान प्रमोद की हत्या के बाद उसके बेटों अंकुर और आयुष ने आरोपी मां उर्मिला और उसके प्रेमी सिकंदर के एनकाउंटर की मांग की। घटना से परिवार में दुख और आक्रोश का माहौल है।



बड़ौत के सीओ अंशु जैन ने बताया कि किसान प्रमोद की हत्या उसकी पत्नी उर्मिला ने साजिश रचकर अपने प्रेमी सिकंदर उर्फ काला से कराई है। दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है।



पुलिस के मुताबिक, मामले में पहले दर्ज कराई गई प्राथमिकी में चार अन्य ग्रामीणों पर शक जताया गया था, लेकिन जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और कॉल डिटेल के आधार पर उर्मिला और सिकंदर की भूमिका सामने आई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।