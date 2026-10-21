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मेरठ: कुख्यात बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत 9 अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम, डीआईजी ने की घोषणा

Wed, 21 Oct 2026 03:47 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 21 Oct 2026 03:47 PM IST
सार

मेरठ में कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत नौ अपराधियों पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। इनमें मेरठ के पांच, बागपत के दो और बुलंदशहर व हापुड़ के एक-एक अपराधी शामिल हैं।

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Meerut: fifty thousand Reward Announced on Sikandar, Son of Gangster Badan Singh Baddo, and Eight Other
कुख्यात बदन सिंह व उसका बेटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत नौ अपराधियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने इन अपराधियों पर इनाम की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक, सिकंदर मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र के बेरीपुरा का रहने वाला है। इनाम घोषित किए गए नौ अपराधियों में मेरठ के पांच, बागपत के दो और बुलंदशहर व हापुड़ के एक-एक अपराधी शामिल हैं।

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सिकंदर समेत नौ अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम
मेरठ में कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर सहित नौ अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी की ओर से प्रत्येक अपराधी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है। इस घोषणा के बाद इन अपराधियों से संबंधित पुलिस कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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बदन सिंह बद्दो। - फोटो : अमर उजाला
टीपीनगर के बेरीपुरा का रहने वाला है सिकंदर
सिकंदर मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र के बेरीपुरा का निवासी बताया गया है। वह कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो का बेटा है। सिकंदर समेत जिन नौ अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है, वे अलग-अलग जिलों से जुड़े हैं।

मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ के अपराधी शामिल
इनाम घोषित किए गए नौ अपराधियों में मेरठ के पांच अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा बागपत के दो तथा बुलंदशहर और हापुड़ के एक-एक अपराधी पर इनाम घोषित किया गया है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।
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