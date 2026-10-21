मेरठ: कुख्यात बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत 9 अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम, डीआईजी ने की घोषणा

मेरठ में कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर सहित नौ अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी की ओर से प्रत्येक अपराधी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है। इस घोषणा के बाद इन अपराधियों से संबंधित पुलिस कार्रवाई पर नजर रहेगी।

कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत नौ अपराधियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने इन अपराधियों पर इनाम की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक, सिकंदर मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र के बेरीपुरा का रहने वाला है। इनाम घोषित किए गए नौ अपराधियों में मेरठ के पांच, बागपत के दो और बुलंदशहर व हापुड़ के एक-एक अपराधी शामिल हैं।

टीपीनगर के बेरीपुरा का रहने वाला है सिकंदर

सिकंदर मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र के बेरीपुरा का निवासी बताया गया है। वह कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो का बेटा है। सिकंदर समेत जिन नौ अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है, वे अलग-अलग जिलों से जुड़े हैं।



मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ के अपराधी शामिल

इनाम घोषित किए गए नौ अपराधियों में मेरठ के पांच अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा बागपत के दो तथा बुलंदशहर और हापुड़ के एक-एक अपराधी पर इनाम घोषित किया गया है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।