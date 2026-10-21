मेरठ: पूर्व प्रधान की मौत पर अस्पताल में सैकड़ों लोगों का हंगामा, परिजन बोले- पैसे जमा न होने पर रोक दिया इलाज

हर्रा गांव निवासी पूर्व प्रधान तैयब चौहान को 15 अक्तूबर को ब्रेन हेमरेज हुआ था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें साकेत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि बुधवार को अस्पताल प्रशासन ने पैसे जमा कराने को कहा। परिजनों ने जल्द पैसे देने की बात कही, लेकिन मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद अस्पताल ने आगे इलाज करने से मना कर दिया। बुधवार शाम को पूर्व प्रधान की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया।