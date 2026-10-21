वेस्ट यूपी से खास खबरें: मेरठ में सीलिंग पर व्यापारियों का हंगामा, बद्दो के बेटे समेत 9 पर इनाम

Bijnor: दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 किशोरों पर गुलदार का हमला, दो घायल; लक्की की सूझबूझ से बची जान

बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में दशहरा मेला देखकर बाइक से घर लौट रहे तीन किशोरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। मंगलवार रात करीब सात बजे मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास हुई इस घटना में दो किशोर घायल हो गए। बाइक चला रहे 17 वर्षीय लक्की ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और बाइक की रफ्तार बढ़ाकर बिना रोके आगे निकल गया। गुलदार के पंजे लगने से यश और रेहान के पैरों में चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी को लेकर लोगों में दहशत है। बाइक सवार लक्की ने दावा किया कि वहां चार गुलदार थे।



Meerut: दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला की धूम, 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव में दिखा बंगाली संस्कृति और नारी शक्ति का संगम

मेरठ की बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति में 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत विजयादशमी पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सुख, सौभाग्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। लाल सिंदूर के रंगों से सजे इस आयोजन में बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिली।



मेरठ में अखंड भारत रैली: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में तिरंगा लेकर उतरे युवा, भारत माता के जयकारों से गूंजा मैदान

मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुभारती यूनिवर्सिटी की ओर से अखंड भारत रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्र-छात्राओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया। युवाओं के उत्साह और जोश के बीच आयोजित रैली ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया।



वेस्ट यूपी में मौसम: दिन में तेज धूप से गर्मी, सुबह-शाम बढ़ी ठंडक; दीपावली तक बढ़ सकता है प्रदूषण

मेरठ में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बढ़ने लगी है। दिन का अधिकतम तापमान अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, वहीं रात के तापमान में गिरावट के कारण मौसम ठंडा महसूस हो रहा है।

दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, शहर के विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। दीपावली तक प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है।