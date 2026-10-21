नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटी के लिए आगे आए मुंबई के इन्फ्लुएंसर फैजान, टाइगर श्रॉफ के चालक की भी करेंगे मदद

1 of 5 मेरठ कचहरी पहुंचे फैजान अंसारी। फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान रस्तोगी। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied









मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान की बेटी राधा की परवरिश को लेकर अब मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी आगे आए हैं। फैजान ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने और उसकी परवरिश का पूरा खर्च वहन करने की इच्छा जताते हुए बुधवार को न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। मेरठ पहुंचे फैजान अब स्थानीय वकीलों के संपर्क में हैं और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं।

Trending Videos

2 of 5 सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला

मार्च 2025 में हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने पत्नी मुस्कान रस्तोगी व प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल भेजा था। 24 नवंबर को मुस्कान ने जेल में ही बेटी राधा को जन्म दिया। बीती 14 अक्तूबर को न्यायालय ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद मासूम के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए।



3 of 5 सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

दरअसल, मुस्कान की मां का कहना था कि वह इस छोटी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकतीं। दूसरी ओर, मृतक सौरभ के परिजनों का आरोप था कि राधा सौरभ की नहीं, बल्कि साहिल की बेटी है, इसलिए वे उसे नहीं अपनाएंगे।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मुस्कान रस्तोगी। - फोटो : अमर उजाला

दोनों परिवारों के इंकार के बाद फैजान अंसारी ने राधा की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई है। फैजान का कहना है कि वह बच्ची के पालन-पोषण का पूरा खर्च उठाएंगे। उनका कहना है कि मुस्कान व साहिल को अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए लेकिन मासूम का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इब इस संबंध में फैजान बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह से मिलकर बच्ची के सुरक्षित भविष्य की बात करेंगे।



विज्ञापन