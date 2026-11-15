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मेरठ: पूर्व रणजी खिलाड़ी के घर में 25 लाख की चोरी, दो चोर कैमरे में कैद

Mohd Mustakim

Updated Sun, 15 Nov 2026 05:04 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 05:04 PM IST







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शास्त्रीनगर सेक्टर 13 में पूर्व रणजी खिलाड़ी आशु शर्मा के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण व 10 लाख रुपये की नगदी चोरी कर ली। दोनों चोर मकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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