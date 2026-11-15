मेरठ: जुर्रानपुर फाटक पर कार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, नोएडा के दो बिल्डर गिरफ़्तार, एक फरार

आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की। दोनों कांस्टेबल किसी तरह कार की चपेट में आने से बच गए। इस दौरान आरोपियों के उत्पात से सड़क पर जाम लग गया। कांस्टेबल पुष्पेंद्र की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।