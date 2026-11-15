मेरठ: जुर्रानपुर फाटक पर कार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, नोएडा के दो बिल्डर गिरफ़्तार, एक फरार

मेरठ: जुर्रानपुर फाटक पर कार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, नोएडा के दो बिल्डर गिरफ़्तार, एक फरार
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 15 Nov 2026 12:28 PM IST
सार
जुर्रानपुर फाटक पर गलत दिशा से कार निकालने से रोकने पर कांस्टेबल पुष्पेंद्र और अरुण कुमार को कुचलने की कोशिश की गई। साथ ही गालीगलौज भी की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, इनका तीसरा साथी भाग गया।
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विस्तार
लोहियानगर थाना क्षेत्र स्थित जुर्रानपुर फाटक पर गलत दिशा से कार निकालने से रोकने पर नोएडा निवासी बिल्डर गौतम राघव, संदीप और उनके एक साथी ने यातायात पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है।
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सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि जुर्रानपुर फाटक पर यातायात कांस्टेबल पुष्पेंद्र और अरुण कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। फाटक जाम लग रहा था। इसी दौरान नोएडा निवासी कार सवार गौतम राघव, संदीप व एक अन्य युवक वहां पहुंचे और गलत दिशा से कार निकालने लगे। पुलिसकर्मियों के रोकने पर वे भड़क गए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गाली-गलौज व मारपीट करने लगे।
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आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की। दोनों कांस्टेबल किसी तरह कार की चपेट में आने से बच गए। इस दौरान आरोपियों के उत्पात से सड़क पर जाम लग गया। कांस्टेबल पुष्पेंद्र की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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