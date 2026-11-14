मेरठ में ओवैसी की जनसभा: 2027 में भाजपा को हटाने और चंद्रशेखर को सीएम बनाने की अपील, रैली में चलीं कुर्सियां
मेरठ के नौचंदी मैदान में एआईएमआईएम की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को सत्ता से हटाने और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को वोट देने की अपील की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। रैली में कुछ लोगों के बीच विवाद के बाद कुर्सियां फेंकी गईं। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा विधायकों पर भी निशाना साधा।
विस्तार
यूपी के मेरठ स्थित नौचंदी मैदान में शनिवार को आयोजित एआईएमआईएम की सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने की अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को वोट देना है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की भी अपील की। ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। रैली के दौरान कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बन गई और लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं।
भाजपा को हटाने और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को वोट देने की अपील
ओवैसी ने अपने संबोधन में 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखा। उन्होंने लोगों से भाजपा को सत्ता से हटाने और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही। गौरतलब है कि एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है।
रैली में फेंकी गईं कुर्सियां, नारेबाजी के बीच हंगामा
ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए। इसी दौरान रैली में कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कुर्सियां एक-दूसरे की तरफ फेंकी जाने लगीं। इससे सभा स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रैली में हुई इस घटना ने कार्यक्रम के दौरान हंगामे की स्थिति पैदा कर दी।
शादाब चौहान के सपा विधायकों पर तीखे बोल
रैली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा विधायक शहीद मंजूर और रफीक अंसारी को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मंच से कहा, जो दलितों, मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाता, ऐसा मंत्रालय, विधायकी मेरी जूती की नोंक पर। उनके इस बयान को सपा विधायकों पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
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