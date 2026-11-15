यूपी: 'अखिलेश वहां जा रहे हैं जहां हमारे बुजुर्गों ने 400 साल नमाज पढ़ी', ओवैसी ने सपा मुखिया पर बोला हमला

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नौचंदी मैदान में जनसभा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला।

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उन्होंने कहा कि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, जो सहारनपुर में मस्जिद शहीद होने और श्रावस्ती व बहराइच में मदरसे तोड़े जाने पर वहां नहीं गए, लेकिन अब वहां जाने वाले हैं, जहां हमारे बुजुर्गों ने 400 साल नमाज पढ़ी थी। दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद हैं, जो ईद की नमाज से रोके जाने पर मुस्लिमों के लिए वहां खड़े हो जाते हैं और लोग नमाज अदा करते हैं। अब अवाम को तय करना है कि उन्हें अखिलेश यादव को चुनना है या चंद्रशेखर आजाद को।



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आजाद समाज पार्टी (आसपा) से गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी इस पहली रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अब हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और न ही दरी बिछाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद बनेंगे।

ओवैसी ने कहा कि यदि कांग्रेस और सपा चाहें, तो वे भी उनके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बताया कि किसी इमरजेंसी की वजह से चंद्रशेखर आजाद रैली में नहीं आ सके, उनकी जगह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह रैली में पहुंचे और मंच साझा किया।



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आसपा सांसद चंद्रशेखर के ससुर का बीमारी से निधन

आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के सांसद चंद्रशेखर के ससुर वीरेंद्र सिंह (72) का बीमारी के चलते शनिवार सुबह निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भोपा बस स्टैंड स्थित श्मशान घाट पर किया गया। आसपा अध्यक्ष अंतिम संस्कार में शामिल हुए।