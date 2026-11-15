मेरठ: पूर्व रणजी खिलाड़ी के घर में 25 लाख की चोरी, 10 लाख की नगदी व 15 लाख के जेवर ले गए; दो चोर कैमरे में कैद

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नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर सेक्टर 13, मकान नंबर 566 में आशु शर्मा रहते हैं। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं और वर्तमान में रेलवे में हापुड़ में तैनात हैं। आशु शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर एक बजे वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ हापुड़ अड्डे तक शॉपिंग करने के लिए गए थे। इस दौरान मकान पर ताला लगा हुआ था। आधा घंटे बाद वह वापस लौटे तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है। घर में अलमारी के ताले टूटे थे और सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था।

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शास्त्रीनगर सेक्टर 13 में पूर्व रणजी खिलाड़ी आशु शर्मा के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण व 10 लाख रुपये की नगदी चोरी कर ली। दोनों चोर मकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।