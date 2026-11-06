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मेरठ: जीआईसी में क्षेत्रीय माटी कला मेले का आयोजन, सिर पर जलती मटकी रखकर किया डांस

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST







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उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा जीआईसी में क्षेत्रीय माटी कला मेले का आयोजन किया गया। लोक कलाकार डॉ. विजयपाल सांवरिया ने राजस्थान का लोक नृत्य घूमर और कालबेलिया की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम शाम 6 बजे आयोजित किया गया। विजय पाल सांवरिया ने सिर पर जलती मटकी रखकर नृत्य किया। ... और पढ़ें

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