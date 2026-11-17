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विश्व सीओपीडी दिवस पर डॉ. शिवराज मेमोरियल चेस्ट एवं एलर्जी सेंटर आदर्श नगर में दमा व स्मोकिंग से होने वाली बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। डॉ. वीरोत्तम तोमर ने कहा कि स्मोकिंग से फेफड़े खराब होते हैं। सांस की बीमारियां और कैंसर तक हो जाता है। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए।

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