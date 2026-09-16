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मेरठ के आरजी पीजी कॉलेज में ओजोन दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता, छात्राओं ने दिखाया प्रकृति के प्रति प्रेम

Dimple Sirohi

Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 PM IST







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मेरठ के आरजी पीजी कॉलेज में ओजोन दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पोस्टरों के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और ओजोन परत के महत्व को दर्शाया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता के जरिए प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिक्षिकाओं ने भी छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। ... और पढ़ें

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