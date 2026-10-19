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मेरठ में व्यापारी नेताओं का एमडीए के खिलाफ प्रदर्शन, घंटाघर चौराहे पर पुतला फूंकने पहुंचे, पुलिस ने पुतला छीना

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST







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मेरठ में व्यापारी नेताओं ने एमडीए के खिलाफ विरोध जताते हुए घंटाघर चौराहे पर पुतला दहन करने की कोशिश की। व्यापारी नेता पुतले को छिपाकर चौराहे तक ले आए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला अपने कब्जे में ले लिया। इसके चलते व्यापारी नेताओं का पुतला दहन का प्रयास सफल नहीं हो सका। ... और पढ़ें

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