मेरठ: एमडीए बोर्ड बैठक में प्राचीन शहर पर चर्चा नहीं, व्यापारियों में रोष, विरोध में जलाएंगे पुतला

पुराने शहर के लिए अलग प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की मांग

संयुक्त व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष विजय आनंद अग्रवाल ने पुराने शहर को एमडीए के अंतर्गत न लेने की मांग की। उन्होंने इसके लिए अलग प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया। विजय आनंद अग्रवाल ने कहा कि ध्वस्तीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं है।



सेटबैक नियमों को बताया अव्यावहारिक

विजय आनंद अग्रवाल ने भू-उपयोग परिवर्तन और फ्रंट, बैक व साइड सेटबैक से जुड़े नियमों को अव्यावहारिक बताया। उन्होंने कहा कि पांच फीट से 24 फीट तक चौड़ी सड़कों वाले सघन बाजारों में इन नियमों का पालन करना कठिन है। इसके कारण पुरानी इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में भी परेशानी आ रही है।



उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता, विकास गिरधर, मनीष शर्मा और अमित बंसल ने कहा कि इसी के विरोध में आज घंटाघर के पास मेडा के विरोध में पुतले जलाए जाएंगे।