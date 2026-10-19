विजयदशमी 2026: दशहरा पर रूट डायवर्जन, शाम 5 बजे से बदलेगा ट्रैफिक, 36 स्थानों पर पुलिस तैनात

इन रास्तों पर ये रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

डिग्गी तिराहे से तेजगढ़ी चौराहे और कमिश्नर आवास चौराहे के बीच भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डिग्गी तिराहे से विश्वविद्यालय रोड होकर जेल चुंगी की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को किला रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। एलआईसी कट से आने वाले वाहनों को इमली तिराहे की ओर भेजा जाएगा।



जेल चुंगी पर मेला लगने के कारण गढ़ और मुरादाबाद की ओर से मुजफ्फरनगर व रुड़की जाने वाली बसों को डिग्गी तिराहे से डायवर्ट किया जाएगा। ये बसें तेजगढ़ी चौराहा, हापुड़ अड्डा, बेगमपुल और जीरो माइल होते हुए आगे जाएंगी।



दिल्ली रोड और सूरजकुंड के रास्ते होंगे प्रभावित

दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में मेले के कारण बागपत तिराहे से शॉप्रिक्स मॉल तिराहे के बीच वाहनों की आवाजाही सबसे अधिक प्रभावित रहेगी। वाहन बिजली बंबा बाईपास और बागपत तिराहे से बागपत रोड होकर निकल सकेंगे।



ब्रह्मपुरी चौराहे और शारदा रोड से दिल्ली चुंगी की ओर आने वाले वाहनों को रामलीला मैदान की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इन्हें दिल्ली चुंगी से बागपत तिराहे और मलियाना पुल की ओर भेजा जाएगा।



सूरजकुंड पार्क में मेले के चलते गांधी आश्रम चौराहे, सीताराम पुलिया और सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट नाले की पुलिया से सूरजकुंड मंदिर की ओर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।



भैंसाली मैदान में मेला होने के कारण जली कोठी, महताब तिराहे, सीएवी स्कूल की सदर थाना वाली साइड और गुरु तेग बहादुर स्कूल की ओर से मैदान तक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।