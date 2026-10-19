फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   E-Rickshaw Battery Theft in Meerut's Kotla Market Captured on CCTV, Traders Seek Police Action

मेरठ: कोटला बाजार में ई-रिक्शा की बैटरी चोरी, सीसीटीवी में कैद तीन संदिग्ध, व्यापार संघ ने मांगी कार्रवाई

Mon, 19 Oct 2026 11:48 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 19 Oct 2026 11:48 AM IST
सार

मेरठ के कोटला बाजार की नाला रोड पर ई-रिक्शा की बैटरी चोरी का मामला सामने आया है। व्यापार संघ के अनुसार, तीन संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है।

विज्ञापन
E-Rickshaw Battery Theft in Meerut's Kotla Market Captured on CCTV, Traders Seek Police Action
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ के देहली गेट क्षेत्र के कोटला बाजार की नाला रोड पर ई-रिक्शा की बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। कोटला बाजार व्यापार संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, तीन संदिग्ध युवक ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। व्यापार संघ ने पुलिस से फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

विज्ञापन


रात 8:58 बजे हुई बैटरी चोरी
कोटला बाजार व्यापार संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, घटना 18 अक्टूबर 2026 की रात 8:58 बजे की है। व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष दीपक अरोड़ा के कर्मचारी और ई-रिक्शा चालक सचिन ठाकुर की ई-रिक्शा से तीन युवकों ने बैटरी चोरी कर ली। व्यापारियों ने बाजार की सुरक्षा के लिए नाला रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। संघ के अनुसार, वारदात की फुटेज में तीन संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: विजयदशमी 2026: दशहरा पर रूट डायवर्जन, शाम 5 बजे से बदलेगा ट्रैफिक, 36 स्थानों पर पुलिस तैनात

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस को दी गई सीसीटीवी फुटेज
व्यापार संघ के अनुसार, घटना की जानकारी उसी रात स्थानीय दरोगा सुभाष को दे दी गई थी। चोरों की पहचान के लिए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई गई है। 19 अक्टूबर को कोटला बाजार व्यापार संघ ने थाना देहली गेट के थानाध्यक्ष को औपचारिक पत्र सौंपकर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया।

चोरों की पहचान और गश्त बढ़ाने की मांग
व्यापार संघ ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों संदिग्धों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही चोरी की गई बैटरी बरामद कर पीड़ित कर्मचारी को राहत दिलाने की अपील की है।

संघ ने कोटला बाजार और नाला रोड क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed