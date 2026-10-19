1 of 18 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित की हत्या कर चारपाई पर सांप छोड़ने के मामले में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा के बाद चारों दोषियों मुस्कान-साहिल, रविता-अमरदीप के वकील दशहरे के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डाॅ. वीरेश राज शर्मा से अमरदीप और साहिल के परिजनों ने शनिवार को मुलाकात की थी।

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2 of 18 रविता व मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप हाईकोर्ट में अपील के लिए निजी वकील चाहते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि मृत्युदंड की सजा के बाद इन चारों की बैचेनी बढ़ गई है। रात की नींद भी उड़ी हुई है।

3 of 18 साहिल और मुस्कान व रविता और अमरदीप - फोटो : अमर उजाला

इनकी निगरानी की जा रही है और जेल अस्पताल के डॉक्टरों से काउंसलिंग कराई जा रही है। दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर बैरकों के बाहर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दशहरे के बाद चारों दोषियों की काउंसलिंग करेंगे।

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4 of 18 आरोपी प्रेमी अमरदीप की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ और आगरा जेल में शिफ्ट होंगे

उन्होंने बताया कि कैदी साहिल और अमरदीप को आगरा जेल भेजने के लिए लखनऊ से पत्राचार किया गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। उनको वहां भेजा जाएगा। अभी वहां जेल में जगह नहीं है इसलिए अभी इन दोषियों की शिफ्ट करने में समय लगेगा।



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5 of 18 आरोपी पत्नी रविता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी