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सौरभ-अमित हत्याकांड: जेल में सो नहीं पा रहे कातिल, दशहरे बाद रविता-अमरदीप; मुस्कान-साहिल दाखिल करेंगे याचिका

Mon, 19 Oct 2026 10:30 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 19 Oct 2026 10:30 AM IST
सार

मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद जेल में चारों बैचेन हैं, रात में नहीं सो पा रहे हैं। दशहरे के बाद कातिल पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप के अलावा सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था। शुक्रवार को अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सौरभ राजपूत की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी थी।

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Meerut Saurabh and Amit Murder Cases foure Convicts Lose Sleep, to Appeal in High Court After Dussehra
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा के बाद चारों दोषियों मुस्कान-साहिल, रविता-अमरदीप के वकील दशहरे के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डाॅ. वीरेश राज शर्मा से अमरदीप और साहिल के परिजनों ने शनिवार को मुलाकात की थी।


पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित की हत्या कर चारपाई पर सांप छोड़ने के मामले में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 
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Meerut Saurabh and Amit Murder Cases foure Convicts Lose Sleep, to Appeal in High Court After Dussehra
रविता व मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप हाईकोर्ट में अपील के लिए निजी वकील चाहते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि मृत्युदंड की सजा के बाद इन चारों की बैचेनी बढ़ गई है। रात की नींद भी उड़ी हुई है। 
Meerut Saurabh and Amit Murder Cases foure Convicts Lose Sleep, to Appeal in High Court After Dussehra
साहिल और मुस्कान व रविता और अमरदीप - फोटो : अमर उजाला
इनकी निगरानी की जा रही है और जेल अस्पताल के डॉक्टरों से काउंसलिंग कराई जा रही है। दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर बैरकों के बाहर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दशहरे के बाद चारों दोषियों की काउंसलिंग करेंगे।
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Meerut Saurabh and Amit Murder Cases foure Convicts Lose Sleep, to Appeal in High Court After Dussehra
आरोपी प्रेमी अमरदीप की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ और आगरा जेल में शिफ्ट होंगे
उन्होंने बताया कि कैदी साहिल और अमरदीप को आगरा जेल भेजने के लिए लखनऊ से पत्राचार किया गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। उनको वहां भेजा जाएगा। अभी वहां जेल में जगह नहीं है इसलिए अभी इन दोषियों की शिफ्ट करने में समय लगेगा।
 
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आरोपी पत्नी रविता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कातिल रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा का एलान
यूपी के मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात गांव में हुए बहुचर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की (31) हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोषी पत्नी रविता (25) और उसके प्रेमी अमरदीप (22) को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है।

 
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