पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पति अमित की हत्या कर चारपाई पर सांप छोड़ने के मामले में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।
सौरभ-अमित हत्याकांड: जेल में सो नहीं पा रहे कातिल, दशहरे बाद रविता-अमरदीप; मुस्कान-साहिल दाखिल करेंगे याचिका
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 19 Oct 2026 10:30 AM IST
सार
मेरठ के सौरभ राजपूत और बहसूमा के अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद जेल में चारों बैचेन हैं, रात में नहीं सो पा रहे हैं। दशहरे के बाद कातिल पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप के अलावा सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था। शुक्रवार को अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सौरभ राजपूत की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी थी।
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