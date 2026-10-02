{"_id":"6abfc72a4bf98381650d7b91","slug":"video-meerut-police-remained-deployed-at-kesarganj-mosque-on-high-alert-for-friday-prayers-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: केसरगंज मस्जिद पर मुस्तैद रही पुलिस, जुमे को देखते हुए रहा अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैसरगंज मस्जिद विवाद के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित कैसरगंज मंडी मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान इमलियान मस्जिद के पास पर्चा बंटने की सूचना पर पुलिस और खुफिया विभाग तुरंत अलर्ट हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की तो सामने आया कि वह पर्चा देसी दवाओं और नुस्खों के प्रचार का था।

... और पढ़ें