यूपी: जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, काशी टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग; भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर शुरू होने वाले आंदोलन के मद्देनजर मेरठ में पुलिस अलर्ट रही। काशी टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग की गई।
विस्तार
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर शुरू होने वाले आंदोलन के मद्देनजर मेरठ पुलिस-प्रशासन अलर्ट रहा। शुक्रवार को परतापुर के काशी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान और राजनीतिक संगठनों के दिल्ली जाने की सूचना के बाद टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग की गई।
काशी टोल पर बैरिकेडिंग
आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान और राजनीतिक संगठनों के लोगों के दिल्ली जाने की सूचना के बाद पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस बल की तैनाती के साथ टोल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई।
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कई थानों की पुलिस रही तैनात
काशी टोल प्लाजा पर परतापुर, टीपीनगर, ब्रह्मपुरी और कंकरखेड़ा थाने की पुलिस तैनात रही। पुलिसकर्मी दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर नजर रखते रहे।
आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क
दिल्ली में चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर मेरठ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। टोल प्लाजा पर पुलिस की मौजूदगी के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।