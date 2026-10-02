यूपी: जंतर-मंतर आंदोलन को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, काशी टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग; भारी पुलिस बल तैनात

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर शुरू होने वाले आंदोलन के मद्देनजर मेरठ पुलिस-प्रशासन अलर्ट रहा। शुक्रवार को परतापुर के काशी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान और राजनीतिक संगठनों के दिल्ली जाने की सूचना के बाद टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग की गई।

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