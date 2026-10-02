मेरठ: उल्देपुर में बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज, मेडा ने जमा किए 35 लाख; आयोग की टीम पहुंचते ही होगी कार्रवाई

अवैध निर्माणों की सूची तैयार

मेडा ने उल्देपुर क्षेत्र में मौजूद अवैध कॉलोनियों और निर्माणों की सूची तैयार कर ली है। इन निर्माणों को हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था भी कर ली गई है। कार्रवाई के लिए प्राधिकरण की टीम को भी तैयार रखा गया है।



पुलिस-प्रशासन से समन्वय की तैयारी

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार न्यायिक आयोग की टीम के उल्देपुर पहुंचते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए।



न्यायिक आयोग के लिए जमा किए 35 लाख

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में न्यायिक आयोग के गठन के लिए पहले चरण में 35 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए गए थे। इसके अनुपालन में मेडा ने निर्धारित राशि जमा कर दी है। अब आयोग की टीम के पहुंचने और कार्रवाई की तारीख को लेकर आगे की तैयारी की जा रही है।