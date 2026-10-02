मेरठ: चलती कार में लगी आग, बनी आग का गोला, चाचा-भतीजा झुलसे; फरिश्ता बनकर आया ई-रिक्शा चालक

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लावड़ रोड पर अझौता मोड़ के पास शुक्रवार को चलती सियाज कार में अचानक आग लगने से चाचा-भतीजा झुलस गए। दोनों दिल्ली के भजनपुरा से अंदावली गांव में अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। आग लगने के बाद कार से बाहर निकलने के दौरान दोनों के हाथ और कमर झुलस गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

दिल्ली के भजनपुरा निवासी सुरेंद्र अपने भतीजे सार्थक के साथ सियाज कार से इंचौली थाना क्षेत्र के अंदावली गांव जा रहे थे। सार्थक के मामा अंदावली गांव में रहते हैं। बताया गया कि लावड़ रोड पर काली नदी पार करते ही अझौता मोड़ के पास अचानक कार में आग लग गई। कार में आग लगी देखकर दोनों ने बाहर निकलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों झुलस गए।



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पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाया। आग की लपटें देखकर मार्ग से गुजर रहे वाहन चालक भी रुक गए। इससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आग बुझने के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।



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पुलिस ने झुलसे सुरेंद्र और सार्थक को सिवाया टोल प्लाजा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मोदीपुरम स्थित एसडीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि कार में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

