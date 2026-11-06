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मेरठ: दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:42 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:42 PM IST







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दिव्यांग जनशक्ति सेवा समिति ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को कमिश्नरी चौराहे से कलक्ट्रेट तक रैली निकाली। दिव्यांगों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। उन्हें सरकार से मदद चाहिए। हर माह गुजारा भत्ता दिलाया जाए। ... और पढ़ें

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