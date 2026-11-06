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मेरठ: धनतेरस पर बाजार हुए गुलजार, बर्तन खरीदने के लिए दुकानों पर लगी भीड़

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST







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धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नया बर्तन घर लाने से सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। दीपावली के सजावटी सामान के साथ शारदा रोड पर बर्तनों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने स्टील, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदे। ... और पढ़ें

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